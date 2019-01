Parijse organist Jean Guillou (88) overleden

De Parijse organist en componist Jean Guillou (1930) is zaterdag 26 januari op 88-jarige leeftijd overleden.

Dat melden diverse media, waaronder Orgelnieuws.nl.

De eigenzinnige organist reisde de hele wereld over voor concerten. Ook in Nederland trad hij veelvuldig op. Komend voorjaar zou hij nog, samen met de Slowaakse organiste Zuzana Ferjenčíková, spelen in de Rotterdamse Laurenskerk tijdens een dubbelconcert van de stichting Vox Humana.

Guillou was meer dan een halve eeuw als titulair organist verbonden aan de Saint-Eustache in Parijs, waar hij het orgel bespeelde dat de Nederlandse orgelbouwer Van den Heuvel er in 1989 realiseerde.

Het mirakel Guillou 80 jaar

In september 2014 werd de grootmeester op 84-jarige leeftijd benoemd tot emeritus-titularis van de Saint-Eustache, waarna hij in maart 2015 werd opgevolgd door twee jonge organisten, Baptiste-Florian Marle-Ouvrard en Thomas Ospital.

Guillou, op 18 april 1930 in het Franse Angers geboren, werd al op 12-jarige leeftijd organist in zijn geboortestad. Hij studeerde aan het Parijse conservatorium bij Marcel Dupré, Maurice Duruflé en Olivier Messiaen. In 1955 vertrok hij naar Lissabon, waar hij als professor aan het Instituut voor Kerkmuziek aan de slag ging. In 1958 verhuisde Guillou naar Berlijn, waar hij zijn eerste composities schreef. In 1963 keerde hij terug naar Parijs wegens zijn benoeming aan de Saint-Eustache.

Eustache Parijs benoemt twee titulair organisten

Guillou schreef een groot aantal composities en maakte meer dan honderd opnamen, die onder andere uitkwamen op het Nederlandse label Festivo.

