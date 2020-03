Panfluitles middels Skype, beiaardles via Facebook

Muziekdocenten zoeken in deze tijd van coronacrisis naar middelen en mogelijkheden om de lessen voor hun leerlingen toch door te laten gaan. Panfluitles kan ook via Skype of Facetime. Een beiaardles via Facebook behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Musici spelen creatief in op crisis wegens corona

Claire Smoorenburg (46) uit Amersfoort is panfluitdocente. Maar haar ruim veertig leerlingen kan ze momenteel niet meer ontvangen in Amersfoort of bij Cultura Ede, waar ze als zzp’er werkt. De musicus ging echter niet bij de pakken neerzitten. Sinds maandag krijgen de leerlingen online les.

Dat had wel wat voeten in aarde, zegt Smoorenburg. „Uren heb ik met iedereen zitten appen en mailen om alles te regelen.” Normaal heeft ze een strak rooster. „Nu moet ik tussen elke leerling tien minuten inroosteren om elkaar te vinden op Skype of Facetime, zodat niet de helft van de lestijd daaraan opgaat.” Ook moest ze groepjes uit elkaar halen; tegelijk praten en spelen werkt niet goed. „Hierdoor draai ik dus beduidend meer uren en heb ik een aangepast rooster moeten maken.”

Maar ze is enthousiast over de reacties van de leerlingen. „Super om te zien hoe positief er gereageerd werd op mijn oproep om de lessen online te geven.” Slechts één leerling heeft geen Skype of Facetime; die gaat filmpjes insturen, waarop Smoorenburg dan feedback geeft.

Het is wel wat behelpen. „De geluidskwaliteit valt erg tegen. Hierdoor zijn zaken zoals toon, zuiverheid en ademsteun eigenlijk niet te beoordelen.” Ze richt zich daarom vooral op aspecten als ritme, noten en theorie. Samenspel van docent en pupil is ook niet mogelijk. „Jammer, want dat is juist zo leerzaam en leuk.”

Toch bekijkt ze de situatie van de positieve kant. „Dit is veel beter dan niks. Er is in ieder geval een beetje continuïteit in de lessen, en dat is erg belangrijk.”

Beiaardles

Jan-Geert Heuvelman is de vaste bespeler van de Eijsboutsbeiaard in de Gudulatoren in Lochem. De musicus uit Rijssen verzorgt daar de wekelijkse bespelingen op het carillon.

Woensdagmorgen 18 maart geeft Heuvelman tussen 10.00 en 11.00 uur een openbare les vanaf de Lochemse toren. „Voor alle kinderen die thuis les krijgen”, zo kondigt hij aan op Facebook. Mensen kunnen live meekijken via Facebook. En wie in de buurt van de toren woont, kan natuurlijk z’n ramen opzetten om mee te luisteren.