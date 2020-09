Otto Tausk begint als chef-dirigent bij Phion

Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel presenteert komend weekend zijn nieuwe chef-dirigent: de Nederlander Otto Tausk.

Phion is sinds 1 juni de voortzetting van Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten. Het Gelders Orkest stond sinds 2011 onder leiding van de Italiaanse dirigent Antonello Manacorda, het Orkest van het Oosten werd van 2017 tot 2019 geleid door Ed Spanjaard. Sinds de fusie is Tausk de eerste die zich voor ten minste twee jaar als chef-dirigent aan de organisatie verbindt.

Tausk (1970) begon zijn carrière als assistent bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder Valery Gergjev. Daarna was hij chef-dirigent bij Holland Symfonia en het Tonhalle & Operntheater en Sinfonieorchester Sankt Gallen in Zwitserland. Sinds 2018 is hij chef-dirigent van het Vancouver Symphony Orchestra. In deze functie blijft hij actief.

„Ik vind het geweldig om benoemd te worden tot chef-dirigent van Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel”, aldus Tausk. „Vanaf het eerste moment dat ik met de musici werkte, viel mij hun warmte, openheid en ambitie op. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om al deze geweldige mensen nog beter te leren kennen en voort te bouwen op de sterke muzikale connectie die ik heb ervaren. Samen starten we een nieuw hoofdstuk van een ongetwijfeld fantastisch verhaal.”

„Otto Tausk past perfect bij Phion”, aldus algemeen directeur Jacco Post van het orkest. „Hij begrijpt waar wij als orkest voor staan en zit vol waardevolle ideeën die ons orkest, zeker in de huidige tijd, nog meer richting zullen geven. Ik ben ervan overtuigd dat zijn verbindende persoonlijkheid eraan zal bijdragen dat wij als fusieorkest, gevestigd in Arnhem én Enschede, artistiek gezien nog beter zullen samensmelten.” Tausk woont zelf in de regio, wat er volgens Post „zeker aan zal bijdragen dat we onze contacten in de regio kunnen verstevigen. Natuurlijk neemt onze chef-dirigent, door zijn lange internationale ervaring, ook een interessant netwerk aan solisten en dirigenten met zich mee. Wij kunnen dan ook niet wachten om samen aan de slag te gaan en ons publiek te laten ervaren welke schoonheid hieruit voortvloeit.”

Het orkest presenteert zijn nieuwe chef-dirigent van 11 tot en met 13 september tijdens een concertreeks in Arnhem, Nijmegen en Enschede. Phion speelt tijdens de concerten de wereldpremière van de kamerorkestversie van het Pianoconcert van Joep Franssens en vertolkt Symfonie nr. 1 van Beethoven.

Meer informatie: www.phion.nl