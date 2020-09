Orgelwerk Cage verwisselt na zeven jaar van klank

Het orgelwerk ”As SLow aS Possible” van de Amerikaanse componist John Cage is zaterdag na bijna zeven jaar van klank veranderd.

Dat meldde de NOS zaterdag. Het orgelwerk van avant-gardecomponist Cage (1912) is een kunstproject dat in 2001 in de Burchardikirche in het Duitse Halberstadt (Saksen-Anhalt) startte en in totaal 639 jaar moet gaan duren. Speciaal voor het project werd een orgel gebouwd.

Voor de klankwissel werden zaterdag nieuwe pijpen aan het instrument toegevoegd. De vorige klankwisseling was op 5 oktober 2013, toen drie tonen werden toegevoegd. De volgende wisseling staat gepland voor 5 februari 2022: dan verdwijnt er weer een toon.

Meer informatie: www.aslsp.org/de