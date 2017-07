Orgelpark neemt maart 2018 barokorgel in gebruik

Het Orgelpark in Amsterdam neemt op woensdag 21 maart 2018 zijn nieuwe barokorgel in gebruik.

Dat meldt het nieuwste nummer van Orgelparktijdschrift Timbres.

Deze zomermaanden bouwt Elbertse Orgelmakers uit Soest het orgel in het Orgelpark op. In het najaar wordt het instrument geschilderd, in de winter volgt de afwerking van de klank.

Op zaterdag 2 december organiseert het Orgelpark opnieuw een colloquium rond het nieuwe barokorgel. Daar zullen prof. dr. Hans Fidom en intonateur Munetaka Yokota het woord voeren en de klank demonstreren.

Het nieuwe barokorgel voor het Orgelpark is geïnspireerd op het orgel dat Zacharias Hildebrandt in 1749 bouwde in de Wenzelskirche in Naumburg (in de voormalige DDR), bij de bouw waarvan Johann Sebastian Bach persoonlijk betrokken was.

„Het nieuwe instrument zal geschikt zijn voor muziek uit de barok, maar, omdat het wordt uitgerust met de nieuwste computertechniek zoals een digitale speeltafel, ook voor een 21e-euwse klankwereld”, aldus het Orgelpark. „De klankmogelijkheden zijn in het tweede geval veel ruimer dan bij ‘barokke’ bespeling. Het doel ervan is dat het orgel niet alleen historisch verantwoord Bachspel mogelijk maakt, maar juist ook uitnodigt en inspireert tot nieuwe muziek.”

