Orgelmuseum organiseert opnieuw fietstocht langs Veluwse orgels

Het Nationaal Orgelmuseum in Elburg organiseert op zaterdag 20 juli opnieuw een fietstocht langs Veluwse orgels.

Vorig jaar schreef het museum voor het eerst een tocht uit, die begon en eindigde in het orgelmuseum. Vanwege het succes wordt de formule herhaald. Maarten Seijbel treedt op als reisleider. Jos van der Kooy fungeert als gastorganist.

De dag, die duurt van 10.00 tot 16.00 uur, begint in het Nationaal Orgelmuseum. Vervolgens voert de tocht langs de orgels van de Dorpskerk van Oosterwolde en de Goede Herderkerk in Oldebroek. Daar zal Van der Kooy een bespeling verzorgen. Ook geeft de organist een concert op de vleugel van landgoed Huis Schouwenburg (tussen ’t Harde en Elburg). In het orgelmuseum geeft Van der Kooy een slotconcert op het Boon/Leeflangorgel.

Deelname kost 10 euro (kinderen gratis). Aanmelden (tot 18 juli) via info@nationaalorgelmuseum.nl.