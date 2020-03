Orgelmuseum Elburg belegt symposia rond toekomst orgel

Het Nationaal Orgelmuseum in Elburg belegt drie keer een symposium over de toekomst van het Nederlandse orgel. Tijdens de eerste, op zaterdag 28 maart 2020, spreken prof. dr. Fred van Lieburg en dr. Jan Dirk Wassenaar.

„Er is momenteel veel te doen omtrent kerksluitingen en de daarbijbehorende problematiek: Wat doen we met de orgels?” aldus het orgelmuseum. „Door de vele orgelliefhebbers worden talloze vragen gesteld. Om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en misschien tot oplossingen te komen, organiseert het orgelmuseum drie afzonderlijke symposiumdagen over organologische kwesties.”

De dagen zijn bedoeld voor iedereen die beroepsmatig met het orgel in aanraking komt, maar ook voor kerkenraden en orgelliefhebbers.

Op 28 maart spreekt prof. Van Lieburg (hoogleraar religiegeschiedenis aan de VU in Amsterdam) over ”Tussen grachtengordel en Biblebelt. De toekomst van de Nederlandse orgelcultuur”. De lezing van dr. Wassenaar (predikant in Hellendoorn en voorzitter van de commissie Orgelzaken van de Protestante Kerk Nederland) gaat over ”Orgelrestauraties en kerkelijk toezicht”.

De dag begint om 10.30 uur. Om 15.30 uur verzorgt orgelstudent Wibren Jonkers een afsluitend concert. Dagvoorzitter is Eelco Elzenga, conservator van het orgelmuseum.

De toegang tot het symposium is vrij. Wel betaalt de bezoeker de 7 euro entree tot het museum. Aanmelding via info@nationaalorgelmuseum.nl.

De volgende twee symposiumdagen zijn op de zaterdagen 25 april en 17 oktober 2020.