Orgelingebruikname startschot Oude Kerk A’dam als „nieuwe muziektempel”

De Amsterdamse Oude Kerk neemt in mei het gerestaureerde Vater/Müllerorgel weer in gebruik. Met het benefietgala ”Playing the Cathedral” op zaterdag 11 mei wordt tevens het startschot gegeven voor de Oude Kerk als „nieuwe muziektempel.”

Het gala, waar de Amerikaanse componist Philip Glass (82) en de Chileens-Amerikaanse componist Nicolás Jaar (29) optreden, wordt een „ongeëvenaarde kick-off van nieuwe (orgel)muziek”, aldus de website van de Oude Kerk.

Vanaf de ingebruikname worden (inter)nationale componisten en jonge musici uitgenodigd voor een „residency” in de Oude Kerk, aldus de website die aan het gala is gewijd. Zij mogen „vanuit de wereldwijd vermaarde akoestiek” van de Oude Kerk een nieuwe „site-specifieke compositie” creëren. De nieuwe composities die tot stand komen worden als erfgoed aan de Oude Kerk verbonden, „en kunnen eeuwig in concertvorm worden herhaald”, aldus de kerk.

Particulieren, bedrijven en sponsoren kunnen voor het gala ”Playing the Cathedral” tafels reserveren voor prijzen van 5000 tot 20.000 euro, en steunen op die manier de toekomst van de muziek in de Oude Kerk. Er zijn maximaal honderd tafels (van acht personen) beschikbaar. Op dit moment is 20 procent van de tafels verkocht.

Tijdens het benefietgala speelt Philip Glass een van zijn minimalcomposities op het gerestaureerde Vater/Müllerorgel terwijl Nicolás Jaar een nieuwe compositie vertolkt die hij als eerste ”artist in residence” in de Oude Kerk maakte. Chef-kok Robert Kranenborg „componeert” het menu dat tussen de muziek door op tafel komt. Ook klinken tijdens het gala „vanzelfsprekend” klassiekers als Bach en Sweelinck.

Orgel Oude Kerk Amsterdam bouwkundig opgeleverd; ingebruikname in mei

Het hoofdorgel van de Oude Kerk is de achterliggende jaren door de firma Reil uit Heerde gerestaureerd. In september werd het instrument al bouwkundig opgeleverd. Zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 is de officiële ingebruikname.

Meer informatie: playingthecathedral.org