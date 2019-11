Orgelconcert Oude Kerk A’dam afgelast wegens overlast nieuwe installatie

Het orgelconcert van de stichting Vox Humana op vrijdag 27 december in de Oude Kerk in Amsterdam is afgelast wegens de overlast die de nieuwe installatie van kunstenaar Villar Rojas veroorzaakt.

Dat meldt de stichting woensdag in een persbericht.

Organist Peter Eilander zou na jaren het traditionele kerstconcert van Vox Humana weer in de Oude Kerk in Amsterdam geven, nadat het orgel jarenlang in restauratie was.

Vorige week is echter in de kerk een nieuw kunstproject van start gegaan. Het betreft de installatie ”Poems for Earthlings” van de Argentijnse kunstenaar Adrián Villar Rojas, die een „verdedigingslinie” symboliseert „tegen alles waar wij ons tegen willen beschermen”, aldus stichting De Oude Kerk.

Maandag bracht de stichting Vox Humana een bezoek aan de kerk. Daar constateerde ze dat door „de omvangrijke installatie met houtwerk en zandzakken” het interieur van de kerk de komende maanden „ingrijpend” is veranderd „met grote consequenties voor de capaciteit, de esthetiek en de akoestiek.”

De stichting: „We betreuren de ontstane situatie zeer, mede omdat we pas in een laat stadium hebben vernomen over deze installatie en wat de impact daarvan is op de ruimte.” De stichting had zich „erg verheugd” op dit eerste concert na de restauratie van het hoofdorgel. Tijdens het bezoek heeft ze echter de conclusie getrokken „dat we u in deze omstandigheden niet met goed fatsoen kunnen ontvangen en het orgel niet in volle glorie kunnen laten horen. Het spijt ons zeer dat we dit besluit hebben moeten nemen.”

Vox Humana geeft aan met stichting De Oude Kerk te zullen overleggen over een „passende oplossing.” Op haar Facebookpagina meldt de stichting in reactie op vragen dat ze heeft besloten geen alternatieve locatie te kiezen. „De kater is te groot. Hopelijk volgend jaar beter.”

Vorige week vrijdag al luidde schrijver Herman Vuijsje –tevens kerkganger en bestuurslid van de Stichting tot Behoud van de Oude Kerk– in Het Parool de noodklok over de Oude Kerk in Amsterdam. Onder de kop ”Wie beschermt onze fragiele Oude Kerk?” stelde hij dat de nieuwe installatie een te zware belasting legt op de Oude Kerk. „Een ingrijpender belasting en aantasting van het kerkgebouw valt nauwelijks te bedenken”, aldus Vuijsje. Volgens hem zijn de „al langer oplopende spanningen tussen de kerkgemeente en het stichtingsbestuur” met deze expositie een nieuwe fase ingegaan. „Het conflict heeft zulke vormen aangenomen dat een mediationproces is gestart, met vooralsnog een onzekere uitkomst.”

In reactie op het verhaal van Vuijsje publiceerde organist Henk Verhoef, die als adviseur betrokken was bij de laatste restauratie van het grote orgel, zondag op zijn Facebookpagina een relaas over de gang van zaken gedurende de achterliggende jaren in de Oude Kerk. In het bericht, dat Verhoef aan de redactie van Het Parool stuurde, is de adviseur zeer kritisch over de rol van directeur Jacqueline Grandjean van stichting De Oude Kerk. Volgens hem is de Oude Kerk de laatste zeven jaar „alleen nog te zien geweest tijdens de korte perioden dat de ene tentoonstelling was weggeruimd en de volgende nog niet in aanbouw. Gebouw en orgel zijn als voorwerpen weliswaar nog aanwezig, maar als monument op sterven na dood”, aldus Verhoef. „Steeds openlijker en doortastender zijn mevrouw Grandjean, de moderne kunstelite en het grote hippe geld bezig gebouw en orgel ook fysiek aan te tasten. Het pleidooi van Herman Vuijsje kan niet genoeg ondersteund worden”, zo besluit Verhoef zijn relaas.

