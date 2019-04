Orgelbouwer: Hoofdorgel Notre-Dame in goede staat

De Franse orgelbouwer Pascal Quorin heeft het hoofdorgel van de Notre-Dame geïnspecteerd en geconstateerd dat het instrument na de brand in de kathedraal in goede staat verkeert.

Dat meldt een van de organisten van de Notre-Dame, Vincent Hildebrandt, woensdagavond. Pascal Quorin noemt het „heel goed nieuws” over het vijfklaviers orgel van Cavaillé-Coll uit 1868.

Na een inspectie van twee uur heeft Quorin geen schade kunnen vinden die zou zijn veroorzaakt door het vuur. „Alleen stof, schoon, lichtbruin stof, iets wat een beetje op zand lijkt, niet kleverig droog stof.”

Een thermometer-met-geheugen in het orgel gaf op de dag van de brand 17 graden aan. „Dus geen aantasting van het pijpwerk en alle elektronische componenten.”

Volgens Quorin kan het orgel binnen veertien dagen weer in orde gebracht zijn, zodat een meer gedetailleerde diagnose gemaakt kan worden, in het bijzonder van de windvoorziening. „Maar eerlijk gezegd ben ik heel optimistisch.”

Het ideaal zou volgens Quorin zijn om rond het orgel nu een afgesloten kast te bouwen, waarin het klimaat geregeld kan worden. Dan zou het instrument stofvrij gemaakt kunnen worden en tevens regelmatig worden bespeeld, in afwachting van de restauratie van de kathedraal.

Vorige week vrijdag meldde Vincent Hildebrandt dat het gevaar voor het orgel nog niet geweken was. De Franse minister van Cultuur, Franck Riester, had toen in een interview aangegeven dat de architectonische situatie van de kathedraal nog onduidelijk was. Hij sprak daarbij onder andere over de hoek van de zuidelijke klokkentoren, waardoor men ook het orgel bereikt. De stenen daar zijn zo heet geworden door de brand, dat er gevaar is voor instorting. Daardoor zou het grote orgel ook beschadigd kunnen worden.