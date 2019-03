Orgelbouwer Frits Elshout erelid Royal College of Music in Londen

Orgelbouwer Frits Elshout ontving woensdag 6 maart in Londen uit handen van de Britse kroonprins Charles het erelidmaatschap van de Royal College of Music in de Britse hoofdstad.

Elshout (67), die tot 1 februari 2019 werkzaam was bij de firma Flentrop in Zaandam, krijgt het ”Honorary Membership” uitgereikt vanwege zijn verdiensten voor het bekende Londense conservatorium en voor muziek in het algemeen. Zo was hij nauw betrokken bij het ontwerp en de bouw van het drieklaviers Flentroporgel (2017) in het Royal College of Music.

Elshout werkte sinds 1971 bij Flentrop. Hij ontwikkelde zich van pijp- en tongwerkmaker tot intonateur. Vanaf 1998 was hij als adjunct-directeur eindverantwoordelijk voor de klank. Na het overlijden van directeur Cees van Oostenbrugge in 2008 gaf Elshout tot eind 2015 leiding aan het bedrijf. Op 1 februari 2019 ging hij met pensioen. Sindsdien is Dick Koomans eindverantwoordelijk voor de intonatieactiviteiten bij Flentrop.

Op 5 april is er in de evangelisch-lutherse kerk in Den Haag een bijeenkomst waar Elshout na een periode van 48 jaar afscheid neemt. Hij koos voor deze plek omdat hij als kind al orgelconcerten in deze kerk bezocht en in 2007 nauw betrokken was bij de restauratie van het Bätzorgel uit 1762 in de Haagse kerk. Hij blijft op de achtergrond bij Flentrop Orgelbouw betrokken als adviseur.