Orgel Westerkerk Rijssen na restauratie in gebruik genomen

De hersteld hervormde Westerkerk in Rijssen neemt op vrijdagavond 26 oktober haar gerestaureerde orgel weer in gebruik.

Het orgel in de kerk is in 1964 gebouwd door de firma Koppejan uit Ederveen. Vanaf afgelopen januari is het instrument door Slooff Orgelbouw uit Gouderak gerestaureerd. Daarbij is het tweeklaviers orgel, dat 22 registers telde, uitgebreid met een Bourdon 16’ op het onderklavier en een Octaafbas 8’ op het pedaal. Tevens werd de speeltafel, die voorheen boven bij het orgel achter het pijpenfront stond, beneden geplaatst, achter in de kerkzaal. Stef Tuinstra was als adviseur bij de restauratie betrokken.

Tijdens de ingebruikname licht Jacques Helling (directeur van Slooff Orgelbouw) de restauratie toe. Tuinstra bespeelt het orgel.

De avond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor het orgelfonds.

Zaterdag 27 oktober is er van 13.00 tot 16.00 uur gelegenheid voor organisten en belangstellenden om zelf het orgel te bespelen. De organisten van de Westerkerk zijn dan aanwezig.