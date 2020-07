Orgel Pniëlkerk Scheveningen naar Canada

Het orgel uit de voormalige Pniëlkerk in Scheveningen gaat volgende week op transport naar Canada, waar het een plaats krijgt in de nieuwe Ebenezerchurch van de Netherlands Reformed Congregation in Fort Macleod (Alberta).

Dat meldt Orgelmakerij Boogaard uit Rijssen, die het orgel in 2018 aankocht en het instrument na restauratie in Fort Macleod gaat plaatsen.

Het elektropneumatische tweeklaviers orgel (met een huidige dispositie van 26 stemmen) werd in 1938 door de firma Valckx & Van Kouteren voor de gereformeerde Pniëlkerk van Scheveningen gebouwd. Toen de Pniëlkerkgemeente in 2009 werd samengevoegd met de hervormde gemeente van de Scheveningse Prinses Julianakerk, werd het kerkgebouw afgestoten. In 2018 werd het orgel via Marktplaats aangeboden, waarna Boogaard het aankocht.

De Rijssense orgelmakerij heeft onder andere de windladen gerestaureerd, de elektrische aansturing vernieuwd en gedigitaliseerd, en de speeltafel vervangen door een nieuwe digitale klaviatuur.

Het is de bedoeling dat het orgel in augustus/september in de kerk van Fort Macleod, een zustergemeente van de Gereformeerde Gemeenten, wordt geplaatst.

In augustus plaatst Boogaard op zijn website en Facebookpagina beeld- en geluidsfragmenten van het orgel, die in de montagehal in Rijssen zijn opgenomen.

Meer informatie: www.orgelmakerijboogaard.nl