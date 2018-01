Orgel Oude Kerk Soest in gebruik genomen

In de Oude Kerk in Soest wordt vrijdagavond 12 januari het ‘nieuwe’ Van Gruisen/Van Oeckelenorgel in gebruik genomen. Organiste Gonny van der Maten geeft het inspelingsconcert.

Het orgel van Albertus van Gruisen werd in 1811 opgeleverd voor de doopsgezinde kerk in Harlingen. In 1857 werd het door Petrus van Oeckelen uitgebreid, onder andere met een vrij pedaal.

Toen de kerk in Harlingen werd afgebroken kwam het orgel in bezit van de gereformeerde kerk van Vollenhove. Toen die gemeente het project niet rond kreeg, werd het orgel opgekocht door de firma Reil in Heerde.

Reil heeft het orgel in de Oude Kerk van Soest opgebouwd, na restauratie en reconstructie. Het instrument telt twintig stemmen. Adviseur was Dirk Bakker.

Tijdens het ingebruiknameconcert van Gonny van der Maten voeren Dirk Bakker en Hans Reil het woord. Van der Maten vertolkt muziek van onder anderen Bach, Brahms, Guilmant en Stanley.

Het inspelingsconcert vormt de opening van een orgelfestival. Een van de hoogtepunten is het benefietconcert van violiste Janine Jansen op zaterdag 13 januari.

Meer informatie: www.orgelfonds-oudekerk-soest.nl