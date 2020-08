Orgel Oude Kerk Hardinxveld in restauratie

Het Witteorgel in de Oude Kerk van Hardinxveld-Giessendam is momenteel in restauratie.

Het tweeklaviers orgel van Johan Frederik Witte, dat in 1875 voor de kerk werd gebouwd, is voor het laatst gerestaureerd in 1963. Vanwege allerlei mankementen, onder andere aan de windvoorziening, was een nieuwe restauratie nodig, vertelt Adriaan van Schoonhoven, een van de organisten van de kerk, in een YouTube-filmpje. Ook wordt het instrument uitgebreid met een Cornet.

video

om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

De restauratie, die 133.000 euro kost, wordt uitgevoerd door Jaap Hooghwerff uit Almkerk, die het orgel al in onderhoud had. Hooghwerff denkt dat de werkzaamheden half november afgerond kunnen worden, vertelt de orgelbouwer in een YouTube-filmpje.

video

om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Meer informatie: www.hghg.nl/orgel