Orgel Oude Kerk Amsterdam bouwkundig opgeleverd; ingebruikname in mei

Na een periode van restauratie is het Vater/Müllerorgel in de Oude Kerk in Amsterdam op vrijdag 28 september bouwkundig opgeleverd. De ingebruikname van het instrument staat gepland voor het weekend van 11 en 12 mei 2019.

Tijdens een besloten bijeenkomst op zaterdag 29 september in de Oude Kerk is de bouwkundige oplevering van het orgel, dat de achterliggende drie jaar werd gerestaureerd door de firma Reil uit Heerde, gepresenteerd. Daarbij voerde onder anderen Jacqueline Grandjean, directeur van de Stichting Oude Kerk, het woord. Adviseur Henk Verhoef en organist Matteo Imbruno lieten het orgel horen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst overhandigde Harm Beens van de stichting Vox Humana een cheque ter waarde van 12.500 euro aan Grandjean. Met dat geld heeft de stichting de restauratie van het complete zogenoemde Hollands Trio gefinancierd. Het Hollands Trio bestaat uit de registers Vox Humana, tremulant, Baarpijp en Quintadeen. De stichting Vox Humana heeft de bijdrage in een periode van zo’n vijf jaar gespaard, mede dankzij giften van donateurs van de stichting en bijdragen van sponsors en particulieren. De totale kosten van de restauratie van het Vater/Müllerorgel bedragen ruim 1,3 miljoen euro.

De komende maanden worden gebruikt om wat betreft de restauratie van het orgel de laatste puntjes op de i te zetten, aldus Matteo Imbruno op zijn Facebookpagina. De officiële ingebruikname van het gerestaureerde instrument staat gepland voor zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019.