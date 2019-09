Orgel Nieuwe Kerk Den Haag gerestaureerd; nog geen concerten

Het historische orgel in de Nieuwe Kerk aan het Spui in Den Haag is het achterliggende jaar gerestaureerd. Het instrument is eind augustus opgeleverd. Het kan echter nog niet klinken tijdens concerten. Daarvoor moet eerst het akoestisch scherm voor het orgel verschuifbaar worden gemaakt.

Dat meldt Hero de Boer, titulair organist van de Nieuwe Kerk, op de site van het Haags Orgel Kontakt (HOK).

Het drieklaviers orgel van Duyschot uit 1702, dat in 1867 werd omgebouwd door C. G. F. Witte, was nodig aan restauratie toe. Ook de fraaie orgelluiken met Bijbelse tafrelen van de Haagse schilder Theodorus van der Schuer uit 1702 bleken te moeten worden hersteld.

De firma Reil uit Heerde heeft het afgelopen jaar de restauratie van het orgel uitgevoerd. Restaurator Leonoor Speldekamp nam de vier beschilderde luiken voor haar rekening. Eind augustus werd het orgel opgeleverd.

Het kan echter nog niet dienstdoen als concertorgel. Daarvoor moet het akoestisch scherm dat voor het orgel hangt verschuifbaar worden gemaakt. Destijds zijn in de kerk akoestische schermen aangebracht om de zaal geschikt te maken voor de uitvoering van kamermuziek. Het scherm dat voor het orgel hangt zorgt er echter voor dat het instrument ongeschikt is als concertorgel.

De derde fase van het herstelplan van het orgel is daarom het verschuifbaar maken van het akoestisch scherm voor het orgel. De hoop is dat deze werkzaamheden in november gestart kunnen worden.

De totale kosten van de restauratie van het instrument van Duyschot bedragen 500.000 euro. Een deel daarvan is gesubsidieerd door de overheid.

Als de restauratie is afgerond, krijgt het orgel een functie in de programmering van het Residentie Orkest. Dit omdat de nieuwe Haagse concertzaal die aan het Spui verrijst geen orgel zal krijgen.

Op Open Monumentendag (14 september) is het Duyschotorgel nog beperkt hoor- en zichtbaar. De uiteindelijke intonatie zal gebeuren als de werkzaamheden aan het akoestisch scherm zullen zijn afgerond.