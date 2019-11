Orgel Medisch Centrum Leeuwarden na 15 jaar eindelijk voltooid

Het duurde vijftien jaar voordat het Flentrop-orgel in het auditorium van het Medisch Centrum Leeuwarden werd afgebouwd. Woensdag werd het voltooide orgel feestelijk in gebruik genomen.

Het instrument van de Zaanse orgelbouwer Flentrop staat al sinds 2004 in het Pieter Bonnema-auditorium van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Alleen is het toentertijd niet helemaal afgebouwd, omdat er plotseling bezuinigd moest worden. Er is voor gekozen orgelpijpen voor drie registers achterwege te laten. Om de missende pijpen toch te realiseren, is datzelfde jaar het Bonifatius Cultuurfonds opgericht. De pijpen zijn nu, vijftien jaar later, aangeschaft en ingebouwd. Het voltooide orgel werd woensdagavond in gebruik genomen.

„Het orgel was wel goed te gebruiken, maar de klank is nu veel mooier en krachtiger”, vertelt Frits Mostert, bestuurslid van het Bonifatius Cultuurfonds. Het orgel wordt onder meer iedere zondag bespeeld bij de oecumenische vieringen in het MCL.

Om de missende registers te kunnen aanschaffen ontving het fonds donaties en organiseerde het de afgelopen vijftien jaar culturele activiteiten in het ziekenhuis. „Dat leverde wel wat geld op, maar het ging niet heel hard. Er waren toch meerdere duizenden euro’s nodig, en dat haalden we niet. Daarom hebben we de hulp ingeroepen van de Vrienden van het MCL. Die wilden wel meebetalen, daardoor kon het orgel nu eindelijk worden afgebouwd.”

Bijzonderheden

Woensdag was de inwijding van het voltooide orgel. Organist en orgelbouwer Dick Koomans vertelde over de bijzonderheden van het orgel. Hij werkt bij Flentrop Orgelbouw en monteerde en intoneerde de nieuwe registers. Na zijn verhaal heeft hij het orgel bespeeld. Koomans studeerde orgel en klavecimbel aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en behaalde in 1982 het einddiploma solospel cum laude. Hij was prijswinnaar op internationale orgelconcoursen in Deventer, Nijmegen, Brugge en Odense. Ook Simon Bouma en Johan Siemensma, vaste organisten van het MCL, bespeelden het orgel.

Nu het orgel is afgebouwd, is de doelstelling van het Bonifatius Cultuurfonds bereikt. Het fonds hield woensdagmiddag de opheffingsvergadering. „Aan het einde van het jaar houden we officieel op”, zegt Mostert. „Maar de culturele activiteiten verdwijnen daar niet mee. Die worden als het goed is voortgezet door de stichting Vrienden van het MCL.”