Orgel- en klavecimbelbouwer Gerrit Klop (83) overleden

Orgel- en klavecimbelbouwer Gerrit Klop uit Garderen is woensdag 5 december na een ziekbed van enkele maanden op 83-jarige leeftijd overleden.

Dat blijkt uit de rouwadvertenties die zaterdag 8 december in het Reformatorisch Dagblad verschenen.

Gerrit Cornelis Klop (1935) was de grondlegger van Klop Orgels & Klavecimbels, specialist in baroktoetsinstrumenten, uit Garderen. Het bedrijf, dat „authentieke orgels en klavecimbels” bouwt, ontstond in 1966, toen Gerrit Klop zijn eerste bestelde klavecimbel bouwde. Vanaf dat moment ontwikkelde hij zich tot „een professionele bouwer van toetsinstrumenten van voor 1800”, aldus de website van het bedrijf.

Klop Orgels & Klavecimbels werd in 1995 voortgezet door zoon Henk Klop. Vanaf 2014 is ook kleinzoon Niels Klop werkzaam bij het Garderense bedrijf.

De rouwdienst voor Gerrit Klop vindt dinsdag 11 december plaats in de Dorpskerk van Garderen.

Meer informatie over Klop: www.klop.info