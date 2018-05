Orgel Boezemsingelkerk Rotterdam naar Leidsche Rijn

Het orgel van de Boezemsingelkerk in Rotterdam krijgt een nieuwe bestemming in de nog te bouwen kerk van de gereformeerde gemeente van Utrecht in Leidsche Rijn.

Dat bevestigt M. Bal, beheerder van de kerk in Rotterdam, desgevraagd.

De kerk van de gereformeerde gemeente aan de Boezemsingel in Rotterdam, die dateert uit 1901 en diverse keren is vergroot en aangepast, wordt gesloopt. De ernaast gelegen Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten wordt verbouwd.

Het orgel in de Boezemsingelkerk werd in 1981 nieuw gebouwd door de firma Hendriksen & Reitsma uit Nunspeet. Het tweeklaviers instrument telt 24 stemmen.

De gereformeerde gemeente van Utrecht verkocht in juli 2016 de Westerkerk in het centrum van de domstad. De gemeente kerkt tijdelijk in de Torenpleinkerk aan de Schoolstraat in Vleuten.

De gemeente gaat een nieuwe kerk bouwen in de Vinexwijk Leidsche Rijn. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwbouw, die plaats moet bieden aan een kleine 400 kerkgangers, gerealiseerd zal zijn.