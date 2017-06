Organist Wim van Beek (87) overleden

De Groninger organist Wim van Beek is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden.

Dat blijkt uit een mail die ds. Pieter Versloot van de Groningse Martinigemeente zaterdagavond aan de gemeenteleden verstuurde.

Wim van Beek, die sinds kort in Peize woonde, was meer dan zestig jaar als organist verbonden aan de Martinikerk in Groningen. Vorig najaar besloot hij z’n functie neer te leggen. Onlangs werden in zijn plaats de organisten Sietze de Vries en Stef Tuinstra benoemd.

De Martinigemeente herdenkt zondagochtend haar oud-organist met Psalm 150a uit het nieuwe Liedboek: ”Geprezen zij God! Gij engelenkoor”.

Wim van Beek wordt komende week in besloten kring begraven.

Lees het recente RD-interview met Wim van Beek: Wim van Beek: afscheid na zestig jaar Martinikerk Groningen