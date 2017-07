Organist Willem Harold Boog geridderd

Organist Willem Harold Boog is zaterdagavond 1 juli tijdens een concert in Zeist benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Dat meldt onder andere Stad Nijkerk.nl. De organist kreeg de versierselen behorend bij de onderscheiding opgespeld door burgemeester Renkema van Nijkerk, de gemeente waar hij woont.

Boog (53) gaf in de Oosterkerk in Zeist, waar hij sinds 1989 organist is, een jubileumconcert vanwege het feit dat daar de serie orgelconcerten 25 jaar bestaat.

Burgemeester Renkema tegen Boog: „U bent een vooraanstaand musicus binnen uw vakgebied, de kerkorgelmuziek. U staat bekend als enorm bevlogen en getalenteerd. U bent kerk- en concertorganist, koordirigent, concertorganisator, begeleider, arrangeur en componist, maar u staat ook bekend als een vakkundig, betrouwbare en loyale collega.”