Organist Sander van Marion neemt afscheid van zijn publiek

Sander van Marion hoopt op 24 september 2018 zijn 80e verjaardag te vieren. Dit jaar maakt hij een laatste concerttour. In de Laurenskerk in Rotterdam neemt hij op 12 januari 2019 afscheid van zijn publiek.

De organist van de Bethelkerk in Scheveningen werd in 1938 geboren. Op zijn 18e speelde hij in Friesland zijn eerste concert. Zodoende vierde hij in 2016 dat hij zestig jaar in de muziek was. In 2006 stopte hij, bij zijn gouden jubileum als toonkunstenaar, al als dirigent. Nu is het moment aangebroken om een punt te zetten achter zijn orgelcarrière.

Dit jaar concerteert Van Marion blijkens zijn agenda onder andere in de Laurenskerk in Rotterdam (13 januari, met André Knevel en Martin Mans), in Westzaan (19 januari, met André Knevel) en in de Nieuwe Kerk in Katwijk (20 januari, met André Knevel en Martin Mans).

Voor zaterdagmiddag 12 januari 2019 staat een „groot afscheidsconcert met vele verrassingen” in de Laurenskerk in Rotterdam gepland, georganiseerd door Impresario Pieter van der Ploeg.

