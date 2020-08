Organist Martin Mans langere tijd uit de running

Organist Martin Mans is langere tijd uit de running na een valpartij met de racefiets.

De musicus uit Woerden kwam vorig weekend tijdens een wedstrijd in Leiden ten val en moest worden opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUCM).

Hij bleek een hersenschudding, een scheurtje in de schedel, een gebroken sleutelbeen, een gebroken schouderblad, vier gebroken ribben, breuken aan de oogkas, inwendige kneuzingen en schaafwonden te hebben, meldt hij maandag op Facebook.

Twee dagen lag Mans (55) op de intensive care; vrijdag mocht hij naar huis, waar hij verder moet revalideren.

Zaterdagavond gaven twee vrienden, Hanno Bosch en Wim de Penning, op het orgel van Mans in de Breepleinkerk in Rotterdam een concert „van en voor Martin.” Het concert werd met een livestream uitgezonden via het kanaal van Mans. De musicus zelf kwam daarbij vanuit zijn huiskamer in beeld en vertelde de kijkers over zijn valpartij en de gevolgen. Hij gaf aan dat de revalidatie nog „lange tijd zal vergen.”

Aan het eind van het concert maakt De Penning bekend dat de livestreams vanuit de Breepleinkerk, die Mans de achterliggende maanden driemaal per week verzorgde, doorgaan. Muzikale vrienden zullen de bespelingen verzorgen.