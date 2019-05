Organist Kees van Eersel (74) neemt afscheid van het concertpodium

Organist Kees van Eersel neemt dit jaar afscheid van het concertpodium.

Dat meldt de 74-jarig musicus uit Kloetinge, jarenlang cantor-organist van de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes, op zijn website.

Zaterdag 11 mei geeft Van Eersel een concert in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes, de eerste bespeling in een reeks waarmee hij een punt zet achter zijn carrière. Hij concerteert onder andere in Oudewater, Utrecht, Brielle, Alkmaar, Amersfoort, Ede en Doesburg. Het laatste concert is op woensdag 6 november in het Karmelitessenklooster in Krakau (Polen).

Van Eersel hoopt in augustus 75 te worden. Tegenover Omroep Zeeland geeft hij aan dat het instuderen van muziek wat moeizamer begint te gaan. „Het loopt allemaal best, maar ik wil het moment voor zijn dat mensen gaan zeggen: Nou, we beginnen te horen dat je een oude vent wordt.”

Van Eersel was van 1974 tot 2009 als cantor-organist verbonden aan de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. Hij werkte als stadsbeiaardier van Zierikzee en Veere en was actief als dirigent en componist. Dat laatste wil hij nog blijven doen.

