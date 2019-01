Organist Henk C. de Gelder viert 50-jarig jubileum

Met een jubileumconcert in de Grote of Laurentiuskerk in Mijnsheerenland is zaterdagmiddag 19 januari stilgestaan bij het gouden organistenjubileum van Henk C. de Gelder (70) uit Nieuw-Beijerland.

Het was in december vijftig jaar geleden dat De Gelder als organist aan de slag ging. In 2018 was hij bovendien 25 jaar kerkorganist in de gereformeerde gemeente van Nieuw-Beijerland.

De Gelder volgde lessen bij onder anderen Wim Kooij op de Rotterdamse Muziekschool. Vanaf 1970 zette hij zijn studie voort aan het Rotterdams Conservatorium met de hoofdvakken orgel (bij Arie J. Keijzer) en schoolmuziek. Ook studeerde hij piano bij Jacques de Monchy en koordirectie bij Jos Vranken en Jan Eelkema.

De jubilaris was muziekdocent aan het Wartburg College in Rotterdam. Daarnaast was hij dirigent van verschillende koren. Bovendien werkte hij mee aan meerdere liedbundels.

Binnen de Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten (VOGG) was De Gelder coördinator van de examencommissie. Hij is nogal altijd als cursusleider en docent verbonden aan de Cursus Kerkelijk Orgelspel van de VOGG. Ook gaf de organist samen met Herman Lammers improvisatiecursussen voor amateurorganisten.

Het jubileumconcert zaterdag was een informele bijeenkomst voor familieleden en mensen die muzikaal bij De Gelder betrokken waren. Ook een deel van de kerkenraad was aanwezig.