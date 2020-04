Organist Arjan Breukhoven geridderd

Organist Arjan Breukhoven is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Dat meldt de organist uit Rotterdam woensdagavond 22 april op zijn Facebookpagina en op zijn website. „Woensdagavond werd ik rond zes uur gebeld door de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb”, aldus Breukhoven. „Hij vertelde dat het de koning heeft behaagd mij te onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje-Nassau.”

Vanwege de coronacrisis werd het nieuws per telefoon gemeld in plaats van bij verrassing op het stadhuis, aldus de organist. „Het zal bij uitzondering worden gepubliceerd in de Staatscourant en op een later tijdstip zal ik worden gevraagd om naar het stadhuis te komen om de onderscheiding in ontvangst te nemen.”

Breukhoven (57) heeft een internationale concertpraktijk. Als organist is hij verbonden aan de hervormde Dorpskerk van Berkel en Rodenrijs.

