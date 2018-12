Organist André Verwoerd (92) overleden

André Verwoerd, jarenlang als orgeldocent verbonden aan het conservatorium van Rotterdam, is zondag 9 december op 92-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt Orgelnieuws.nl.

Verwoerd (1926) was organist in verschillende Rotterdamse kerken: de Bethelkerk, de Grote Kerk in Overschie, de Prinsekerk en de Pauluskerk. Van 1981 tot 2008 was hij verbonden aan de Grote Kerk in Schiedam.

Verwoerd was van 1966 tot 1986 hoofddocent orgel aan het Rotterdamse conservatorium. Hij leidde er leerlingen als Jacques van Oortmerssen, Kees van Eersel, Geert Bierling en Jaap Kroonenburg op.

Voor zijn verdienste voor de stad Rotterdam kreeg hij in 1962 de Laurenspenning uitgereikt.

