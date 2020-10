Opvallende nieuwkomers op Klassieke Top 400

Meer vrouwen, meer vaderlandse componisten en een aantal opvallende nieuwkomers. NPO Radio 4 presenteerde donderdagochtend de Klassieke Top 400. De afgelopen weken kon er gestemd worden op de favoriete klassieke werken.

Net als vorig jaar voert de ”Matthäus Passion” de lijst aan. De compositie van Johann Sebastian Bach staat sinds 2012 op nummer één. Alleen in 2018 moest het werk even wijken voor ”Winterreise” van Schubert. Ook de nummers twee en drie bleven ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar: op twee het ”Requiem” van Mozart en op drie ”Spiegel im Spiegel” van de Estse componist Arvo Pärt.

De Klassieke Top 400, die dit jaar in de plaats van de Hart & Ziellijst kwam, bevat opvallend meer vrouwelijke componisten. In de stemperiode probeerde NPO Radio 4 de keuze voor een vrouwelijke componist te stimuleren. De vrouwen die al eerder op de lijst stonden, zijn ook gestegen. Zo verschoof Fanny Mendelssohn met ”Characterstücke” van nummer 298 naar 229 en staat Clara Schumann met haar ”Pianotrio op. 17” nu op plek 126 in plaats van 176. Hoogste vrouw in de lijst is Hildegard von Bingen: met ”Hymnes” is zij te vinden op nummer 21.

Ook staan er meer composities van Nederlandse bodem in de Top 400. Naast een vertrouwde naam als Simeon ten Holt (met zijn "Canto Ostinato") heeft nu ook Daan Manneke een plekje op de lijst veroverd met "Psalm 121".

Dit jaar was er plek voor honderd extra werken. Dat zorgde voor een aantal nieuwkomers. Zo staat voor het eerst ”An der schönen blauen Donau” van Johann Strauss jr. in de lijst met favorieten. Beethovens ”Pianoconcert no. 1” is op nummer 400 de hekkensluiter.

De muziekstukken uit de Top 400 worden van maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober afgespeeld op NPO Radio 4. Dit gebeurt van achter naar voren: nummer 400 is het eerste, en zo gaat het verder terug tot aan nummer 1.

