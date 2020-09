Opus Klassik voor integrale opname oeuvre Schütz

De cd-uitgave van het Duitse label Carus met de integrale opname van het werk van Heinrich Schütz heeft de Opus Klassik gekregen.

Dat meldt Carus-Verlag in Stuttgart woensdag. De Opus Klassik, een van de belangrijkste prijzen voor klassieke muziek in Duitsland, wordt sinds 2018 uitgereikt door de Verein zur Förderung der Klassischen Musik.

Recensie: Dresdner Kammerchor brengt complete Schütz

De Carus-uitgave ”Heinrich Schütz: Die Gesamteinspielung” is een box met 20 volumes (27 cd’s) waarop het Dresdner Kammerchor onder leiding van Hans-Christoph Rademann het complete oeuvre van de Duitse componist Heinrich Schütz (1585-1672) uitvoert. Het is de eerste integrale opname van het werk van Schütz. De eerste deelopname van dit project verscheen al in 2009. De laatste cd (volume 20) verscheen in 2019.

De cd-box kreeg de Opus Klassik in de categorie ”Editorische Leistung des Jahres”. Ook in 24 andere categorieën werd een Opus Klassik toegekend. De prijzen worden op 17 en 18 oktober in Berlijn uitgereikt.

Meer informatie: www.opusklassik.de