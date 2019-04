Open dag rond nieuw Van den Heuvelorgel voor hhg Lunteren

Van den Heuvel Orgelbouw organiseert op zaterdag 15 juni in Dordrecht een open dag rond het nieuwe orgel voor de hersteld hervormde Bethelkerk in Lunteren.

Het drieklaviers instrument (46 stemmen) staat momenteel opgesteld in de 16 meter hoge montagehal aan de Wielhovenstraat in Dordrecht. Na de open dag wordt het orgel gedemonteerd. In september zal in Lunteren de montage in de Bethelkerk beginnen. Naar verwachting zal het instrument in december kunnen worden opgeleverd, aldus Peter van den Heuvel.

Volgens hem is het „al vele jaren niet voorgekomen dat er een dergelijk groot orgel geheel nieuw gebouwd werd in Nederland. Het is dan ook een zeer bijzondere ervaring dit orgel te zien en, onder begeleiding, ook inwendig te kunnen bekijken.”

De open dag op 15 juni duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom. Er zijn organisten aanwezig die het orgel regelmatig presenteren. Er is ook gelegenheid voor bezoekers om zelf te spelen. Degenen die dat willen, moeten zich vóór 8 juni via het mailadres vdheuvel.orgelbouw@wxs.nl opgeven en daarbij ook vermelden welk orgelwerk zij willen spelen en of ze voorkeur hebben voor de ochtend of de middag. Bij veel aanmeldingen moet een selectie worden gemaakt en zal de tijdsduur gereduceerd worden.

Meer informatie: vandenheuvel-orgelbouw.nl