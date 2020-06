Open brief koren: Zorg dat Nederland zo snel mogelijk weer kan zingen

Een groot aantal korenorganisaties roept het ministerie van OCW, het Outbreak Management Team en het RIVM ertoe op ervoor te zorgen „dat Nederland zo snel mogelijk weer kan zingen.” Want: „Zingen is gezonder dan spreken.”

De brief namens 1 miljoen koorzangers in Nederland, die maandag is gepubliceerd, is ondertekend door veertien zanggezelschappen en organisaties, waaronder het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, Cappella Amsterdam, het Groot Omroepkoor, Koornetwerk Nederland, het Laurens Collegium Rotterdam, de Nederlandse Bachvereniging, het Nederlands Kamerkoor en de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen.

„Zonder enkel wetenschappelijk bewijs lijkt een massale angst voor zingen te zijn ontstaan naar aanleiding van een klein aantal, zeer tragische gebeurtenissen met koorzang”, aldus de briefschrijvers. „Ook al is de kans veel groter dat de coronabesmettingen het gevolg zijn geweest van de sociale omgang voor en na het zingen.”

Een en ander leidde in Nederland „zelfs tot een verbod op samenzang, dat inmiddels is ‘afgezwakt’ tot ernstige ontrading”, aldus de brief. „Nog steeds kan in Nederland, in concertzaal, klas of kerk, niet fatsoenlijk samen worden gezongen. Solo zingen mag dan wel, op 8 meter afstand, een voorwaarde die evengoed nergens op gebaseerd is.”

Volgens de briefschrijvers is de verwarring compleet, „nu we wél in een vol vliegtuig naast elkaar mogen zitten, maar samen zingen nog altijd als een te groot risico wordt bestempeld, zelfs met voldoende tussenruimte of in de buitenlucht. Het is allemaal steeds moeilijker uit te leggen.”

En dat terwijl zingen juist een positief effect heeft, zeggen de korenorganisaties. „Zingen in een koor gaat niet alleen over gemeenschappelijkheid, sociale cohesie en harmonie. Voor velen is het een essentiële bron van emotioneel welzijn en positieve mentale gezondheid. Bovendien is het een krachtige uitdrukking van onze cultuur en menselijkheid. Dit geldt niet alleen voor de zangers zelf, maar zeker ook voor het publiek.”

Volgens de briefschrijvers wijzen, als het gaat om de uitstoot van aerosolen, internationale onderzoeken (Münchner Bundeswehr Universität, Universitätsklinikum Freiburg en de Universität Wien in samenwerking met de Wiener Philharmoniker) allemaal in de richting „dat zingen veiliger is dan spreken.” Ook de voorlopige resultaten van onderzoek aan de Universiteit Twente zouden op videobeelden een gelijke strekking laten zien. In onder meer Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland is iedereen volgens de korenorganisaties weer aan het zingen.

„Ook wij hebben onze protocollen klaar, waarmee we veilig aan de slag kunnen”, zeggen de briefschrijvers. „Deze protocollen zijn gecheckt door een team van experts met onder anderen een viroloog, kno- en longarts en professoren van verschillende Nederlandse universiteiten. Het is nu zaak dat het ministerie van OCW, het Outbreak Management Team en het RIVM zorgen dat Nederland zo snel mogelijk weer kan zingen.”

