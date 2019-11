Oosterkerk Elburg neemt nieuw Hauptwerkorgel in gebruik

In de hervormde Oosterkerk in Elburg wordt zaterdagmiddag 23 november een nieuw orgel in gebruik genomen.

Het betreft een drieklaviers Hauptwerkinstrument dat Orgelmakerij Noorlander uit Barneveld heeft gebouwd. Het nieuwe orgel vervangt een elektronisch instrument.

Het nieuwe orgelfront is in mahonie uitgevoerd. De speeltafel staat separaat opgesteld op de galerij, zodat de organist het orgel in de ruimte kan horen.

Noorlander heeft op het instrument twee samplesets geïnstalleerd: dat van het Baderorgel in de Sint-Walburgiskerk in Zutphen en dat van het Rosalesorgel in de Trinity Episcopal Cathedral in Portland (Oregan, VS).

De ingebruikname is om 16.00 uur. De plaatselijke organisten verzorgen muzikale bijdragen, er wordt uitleg gegeven en bezoekers kunnen het orgel bezichtigen.

Meer informatie: www.hervormdelburg.nl