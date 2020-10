Online 9-daagse: alle symfonieën van Beethoven

Het Koninklijk Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest vieren het 250e geboortejaar van Ludwig van Beethoven vanaf zondag met een online festival.

In negen dagen zullen alle negen symfonieën van Beethoven worden gestreamd plus zes nieuwe zogenoemde Beethoven Sessions (kamermuziek).

Ook is er elke dag de talkshow ”Beethoven Talks”, waarin presentator Floris Kortie (bekend van het tv-programma ”Podium Witteman”) musici van het Concertgebouworkest interviewt over de verschillende symfonieën. Verder maakt de documentaire ”In search of Beethoven” deel uit van het festival.

Het festival is in twee weken tijd opgezet als alternatief voor het oorspronkelijk geplande evenement ”Beethoven 2020” in het Concertgebouw. Eerder organiseerden de twee instellingen het ”Mahler Festival Online”, waar volgens eigen zeggen honderdduizenden muziekliefhebbers wereldwijd naar keken en luisterden.

De genoemde negen symfonieën van Beethoven werden eerder door het Concertgebouworkest uitgevoerd onder leiding van Iván Fischer, de nieuwe honorair gastdirigent van het gezelschap. „Er zijn componisten die de wereld totaal hebben veranderd. Als ik daaraan denk, is Beethoven altijd de eerste die in me opkomt”, aldus Fischer. „Beethoven heeft iets essentieels in de functie van de muziek veranderd. Hij is soms op het extreme af introvert, soms juist open en expressief.”

Ludwig van Beethoven werd op 16 december 1770 geboren in Bonn.