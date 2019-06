NPO Radio 4 organiseert eerste Mozartweek

NPO Radio 4 organiseert van maandag 10 juni tot en met vrijdag 14 juni voor de eerste keer een Mozartweek. Een Mozart Top 50, met favoriete composities van luisteraars, sluit de week af.

Dat meldt de klassieke muziekzender maandag 3 juni.

„Wolfgang Amadeus Mozart is vaak de eerste componist die bij je opkomt als je aan klassieke muziek denkt”, zegt Simone Meijer, zendermanager van NPO Radio 4. „Hij was een wonderkind, dat uitgroeide tot een veelzijdig componist: pianosonates, opera’s, symfonieën, strijkkwartetten… Mozart componeerde meer dan 600 werken in ongeveer dertig jaar tijd. Hij was ook een fascinerende persoon, geestig, flamboyant en excentriek. Dat alles biedt voldoende ingrediënten om een week lang bij Mozart stil te staan.”

Tijdens de Mozartweek is er op NPO Radio 4 overdag veel aandacht voor de componist en zijn muziek. De allergrootste ‘hits’ komen voorbij, maar ook klinken zijn minder bekende meesterwerken. In elk programma is in de Mozartweek de rubriek ”Wolfgangs Woorden” te horen, waarin Owen Schumacher bijzondere citaten voorleest uit de honderden, vaak grappige brieven die Mozart schreef tijdens zijn lange reizen door Europa. Presentator Lex Bohlmeijer doet elke avond tussen 19.00 en 20.00 uur in het programma ”Passaggio” verslag van zijn fietstocht in de voetsporen van Mozart in en rond Salzburg.

Luisteraars kunnen vanaf maandag 3 juni tot en met dinsdag 11 juni via nporadio4.nl stemmen op hun favorieten uit het complete oeuvre van Mozart. De door hen samengestelde Mozart Top 50 is vrijdag 14 juni tussen 9.00 en 19.00 uur te horen op NPO Radio 4.

Online kunnen luisteraars via nporadio4.nl onder meer meedoen aan de quiz ”Amadeus: feit en fictie”. Voor wie eerst zijn kennis wil opvijzelen, is er een ‘biografie voor beginners’: Leer Mozart kennen in 5 stappen. In korte video’s vertellen musici wat Mozart voor hen betekent. Operazangeres Francis van Broekhuizen verzorgt tijdens de Mozartweek voor NPO Radio 4 een podcast over Mozarts leven aan de hand van zijn opera’s.

