Nominaties VSCD Klassieke Muziekprijs bekend

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) heeft maandag de nominaties voor de VSCD Klassieke Muziekprijs bekendgemaakt.

Genomineerd voor de Ovatie 2019 –de meest indrukwekkende podiumprestatie van het afgelopen seizoen– zijn Amsterdam Sinfonietta met de Italiaanse pianiste Beatrice Rana, het Nederlands Blazers Ensemble met het programma ”Bach & Soefi” en Ralph van Raat met een Andriessenprogramma.

De Ovatie, de klassieke muziekprijs van de VSCD, wordt uitgereikt aan een bijzondere podiumprestatie van een musicus die of ensemble dat een belangrijke bijdrage levert aan het Nederlandse klassieke muziekleven. Bij de Ovatie hoort een beeld ontworpen en uitgevoerd door de Amsterdamse kunstenares Iris Le Rütte. Een groot formaat van dit beeld hangt in de Beatrixfoyer van het Koninklijk Concertgebouw als ode aan alle prijswinnaars.

De VSCD Klassieke Muziekjury bestaat uit voorzitter Boudewijn Berentsen (Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam), Frederike Berntsen (dagblad Trouw), Gert Gering (Theaters Tilburg), Masa Spaan (de Doelen, Rotterdam), Peter Tra (TivoliVredenburg, Utrecht) en Mirjam Wijzenbeek (het Concertgebouw, Amsterdam).

De winnaar van de Ovatie 2019 wordt in november bekendgemaakt. Naast het beeld krijgt de winnaar als prijs een tournee langs diverse concertzalen aangeboden door de podia die aangesloten zijn bij het Grote Zalenoverleg van de VSCD.

De Ovatie is in 2003 door de VSCD in het leven geroepen. „Podiumkunstenaars dragen krachtig bij aan het kunstklimaat en zijn het hart van theaters en concertgebouwen”, aldus de VSCD. „Hun prestaties verdienen bijzondere aandacht en een zo groot mogelijk publiek. Daarom eren de podia, verenigd in de VSCD, en partners uit de sector elk jaar de podiumkunstenaars door het uitreiken van prijzen in verschillende genres voor de meest indrukwekkende podiumprestaties.”

Meer informatie: www.vscd.nl