Nieuwjaarsconcerten Laurenskerk Rotterdam

In de Laurenskerk in Rotterdam vinden vanaf zaterdag 5 januari 2019 weer de traditionele nieuwjaarsconcerten plaats. Sander van Marion (80) neemt afscheid van zijn publiek. Voor Marco den Toom vormt de bespeling in Rotterdam de start van een jubileumjaar.

De nieuwjaarsconcerten in de Laurenskerk vormen de voortzetting van de bespelingen die organist Klaas Jan Mulder (1930-2008) tot en met 2007 altijd verzorgde op een van de eerste zaterdagen na Nieuwjaar.

Inmiddels zijn er twee lijnen ontwikkeld. De concerten die Pieter van der Ploeg organiseert worden aangekondigd als bespelingen in „de serie 39e jaar traditionele Laurensnieuwjaarsconcerten.” Daarbij treden deze keer Pieter Heykoop (zaterdagmiddag 5 januari), Peter Eilander (zaterdagavond 5 januari) en Sander van Marion (zaterdagmiddag 12 januari) op. Heykoop speelt onder andere bewerkingen van Mulder. Eilander speelt in de stijl van Mulder, en staat tevens stil bij de muziek van de eerder dit jaar overleden organist Herman van Vliet. Bij Van Marion treedt onder anderen Martin Mans als speciale gast op.

Marco den Toom (zaterdagavond 12 januari) kondigt zijn bespeling aan als het tiende traditionele populair-klassieke nieuwjaarsconcert. Het concert vormt tevens het begin van een jubileumjaar: Den Toom (1978) viert dat hij 25 jaar als organist actief is.

Meer informatie over alle concerten: www.laurenskerkrotterdam.nl