Vierde Messiaen-cd Hayo Boerema

In zijn serie met opnamen van de orgelwerken van de Franse componist Olivier Messiaen (1908-1992) heeft Hayo Boerema inmiddels het vierde deel uitgebracht.

Op deze cd vertolkt de organist op ‘zijn’ Marcussenorgel in de Rotterdamse Laurenskerk de cyclus ”Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité”, een werk dat Messiaen in 1969 voltooide. Boerema sluit bij de thematiek van de Drie-eenheid aan in een improvisatie onder het thema ”Le Loi et l’Amour” (de wet en de liefde).

Olivier Messiaen, volume IV – Hayo Boerema, orgel; HAYO (197209); € 18,50; bestellen: www.hayoboerema.com

I: ”Le Père des Étoiles”

IV: ”Je suis, je suis”