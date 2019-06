Rien Donkersloot bespeelt Garrelsorgel Maassluis

Rien Donkersloot maakte een cd op het Garrelsorgel in de Groote Kerk te Maassluis.

De organist van de Sint-Joriskerk in Amersfoort speelt in Maassluis improvisaties over Psalm 43 en ”Komt, kinderen, niet dralen” en muziek van Buxtehude, J. S. Bach, Micheelsen, Ritter en Karg-Elert.

Rien Donkersloot, Garrels-orgel Groote Kerk Maassluis; RDSL (175005); € 15; bestellen: riendonkersloot.nl

Andante, uit: Vioolconcert in a-Moll, BWV 1041 (Bach)

Fuge, uit: Orgelkonzert nr. 2 ”Es sungen drei Engel”, opus 34 (Micheelsen)