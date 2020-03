Pieter van Dijk presenteert vierde Bachalbum

Pieter van Dijk presenteert zaterdag 14 maart in de Grote Kerk in Alkmaar zijn vierde Bachalbum.

Van Dijk werkt aan een integrale opname van Bachs orgelwerken.

Pieter van Dijk brengt een Alkmaarse Bach

Op deze vierde dubbel-cd speelt hij onder andere een aantal koraalbewerkingen, twee grote koraalpartita’s en een Concerto.

De cd’s zijn opgenomen op de orgels van Gottfried Silbermann in de Domkirche Sankt Marien in Freiberg en in de Friedenskirche in Ponitz.

Bach – Complete Organ Works 4 – Pieter van Dijk; DPM-records (140295); 2-cd; € 25,-; meer informatie: www.dmp-records.nl

Concerto III C-dur, BWV 594 (Freiberg)

"Ein feste Burg ist unser Gott", BWV Anh 49 (Freiberg)