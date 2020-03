Piet van Egmond vanuit Mozes en Aäronkerk

Opnieuw verscheen een cd met historische opnamen van organist Piet van Egmond (1912-1982).

Het betreft NCRV-opnamen die in 1966 en 1967 voor de radio werden uitgezonden.

Van Egmond bespeelt daarbij het drieklaviers Ademaorgel uit 1871 in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Hij vertolkt werken van Belgische en Franse organisten, namelijk Mailly, Saint-Saëns, Franck, Guilmant en Bonnet. De cd besluit met een improvisatie over ”À Toi la Gloire”.

Piet van Egmond – Belgisch-Franse orgelwerken – Adema-orgel Mozes en Aäronkerk Amsterdam; Stichting Piet van Egmond Documentatiecentrum; € 15,-; bestellen: www.pietvanegmond.nl

Marche Solennelle (Alphonse Mailly)

Andantino in g (César Franck)