Opnamen Bachspel Nico van den Hooven

Nico van den Hooven (1933-1991) was jarenlang als hoofdvakdocent orgel verbonden aan het Utrechts conservatorium. Op een cd zijn oude opnamen van de musicus samengebracht.

Tot op heden is er geen lp of cd van het spel van Nico van den Hooven verschenen, aldus het booklet. Daarom is nu een keuze samengesteld uit opnamen die bewaard zijn gebleven, onder andere uit de radioarchieven van de NCRV en de EO. Het betreft opnamen uit de periode 1973-1991.

Van den Hooven vertolkt op orgels in Nederland en Duitsland werken van J. S. Bach.

Nico van den Hooven – Johann Sebastian Bach; Document (DOC 201901); € 16,95; bestellen: www.documuziekproductie.nl

Preludium en Fuga in f-klein, BWV 534 (orgel kapel Utrechts conservatorium)

Allegro, uit: Sonate nr. 1 in Es-groot, BWV 525/1 (orgel Bloemcampkerk Wassenaar)