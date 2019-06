Noorder Jongerenkoor maakt psalmen-cd

Het Noorder Jongerenkoor maakte ter gelegenheid van zijn 20-jarig jubileum de cd ”Prijst Hem in uw Psalmen”.

Het koor uit Drachten zingt onder leiding van Wilbert Magré bewerkingen van psalmen van de hand van onder anderen Marco den Toom, André van Vliet, Peter Eilander, Martin Zonnenberg en Johan Bredewout.

Aan de cd, die is opgenomen in de Martinikerk in Bolsward, werkten Arjan en Edith Post (trompet), Marcel van de Ketterij (orgel) en Wilbert Magré (piano) mee.

Prijst Hem in uw Psalmen – Jubileum 20 jaar – Noorder Jongerenkoor o.l.v. Wilbert Magré; Excellent Records (ER136519); € 16,95; bestellen: www.wilbertmagre.nl

Psalm 100 (M. den Toom)

Psalm 121 (J. Bredewout)