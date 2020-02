Muziek vanuit de Nieuwe Kerk Delft

Vijf musici brengen op een nieuwe cd de Nieuwe Kerk in Delft muzikaal tot leven.

Het is de eerste cd na de restauratie van zowel de Nieuwe Kerk als het Bätzorgel in deze kerk.

Op de cd krijgen drie jonge solisten, die eerder te horen waren in concerten van de Stichting Kerkconcerten Delft, de gelegenheid zich te presenteren in werk van Bach, Rheinberger, Adriaan C. Schuurman en Jehan Alain. Het betreft Marijke Schaap (viool), Karin Timmerman (sopraan) en Federico Altare (fluit). Zij worden begeleid op het Bätzorgel door Bas de Vroome, titularis van de Nieuwe Kerk in Delft en docent aan het Rotterdams conservatorium.

Organist Adriaan Hoek, oud-leerling van De Vroome, vertolkt daarnaast op het Bätzorgel werken van Bach, Mendelssohn, Ad Wammes en Max Reger.

Nieuwe Kerk Delft; Stichting Kerkconcerten Delft (SKD 18381901); € 15,-; bestellen: www.kerkconcertendelft.nl

Fluit en orgel: Allegro, uit: Sonate in g-moll, BWV 1020 (Bach)

Viool en orgel: Fuge, uit: Ouvertüre, opus 150/6 (Rheinberger)

Sopraan en orgel: Psalm 126 (Schuurman)