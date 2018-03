Mannenkoor Salvatori maakt cd met passie- en paasmuziek

Het christelijk mannenkoor Salvatori uit Nunspeet maakte een cd met passie- en paasmuziek.

Het bijna honderd leden tellende koor, dat sinds 2011 wordt gedirigeerd door Jorrit Woudt, zingt psalmen en gezangen in bewerkingen van onder anderen Martin Zonnenberg, Klaas Jan Mulder, Marcel van de Ketterij en de eigen dirigent.

Muzikale medewerking verlenen Harm Hoeve (orgel), Johan Bredewout (vleugel), Laura Krale (trompet), Inge Boersma (trompet), Krista van den Esker (dwarsfluit), Evelyn Heuvelmans (hobo), Marieke Booy (viool) en Pier de Jong (hoorn). De cd is opgenomen in de Grote of Sint-Clemenskerk van Steenwijk.

Aanschouw het Lam – Christelijk mannenkoor Salvatori o.l.v. Jorrit Woudt; Excellent Recordings (ER130117); € 15,-; bestellen: www.salvatori.nl

Aanschouw het Lam (bew. Martin Zonnenberg)

Were you there (bew. Jorrit Woudt)