Jonge organisten bespelen Hessorgel Charlois

Vieren jonge organisten maakten een cd ten behoeve van de restauratie van het Hessorgel in de Oude Kerk van Rotterdam-Charlois.

Het tweeklaviers instrument van H. H. Hess in deze kerk stamt uit 1784. In 1982-83 werd het door de Gebr. Van Vulpen gereconstrueerd. Nu, na 37 jaar intensief gebruik, is een kleinschalige restauratie gewenst.

Organist van de kerk Matthijs Breukhoven bedacht daarom het plan een cd op te nemen, samen met Iddo van der Giessen, Martien de Vos en Leendert Verduijn. De vier vertolken op het Hessorgel muziek van onder anderen Böhm, Buxtehude, Stanley, Bach/Vivaldi en Cor Kee.

Hess Orgel – Oude Kerk Charlois; JvGMusic (202001); € 12,50; bestellen: oudekerkcharlois.nl

Martien de Vos: Praeludium in C (Böhm)

Iddo van der Giessen: Vijf dansen uit Tabulatura organowa (Jan z Lublina)

Leendert Verduijn: Concerto in d, BWV 596 (Bach/Vivaldi)