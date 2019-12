Jaap Zwart speelt werken van Johan Haaksma

Onder de titel ”Beresjiet” speelt Jaap Zwart in de Sint-Lambertusbasiliek in Hengelo orgelwerken van componist Johan Haaksma.

Haaksma (1962) studeerde orgel, piano en muziektheorie bij onder anderen Jaap Zwart en Klaas Pieter Kooiman en haalde in 1992 de Akte Muziekonderwijs A voor orgel via het Staatsexamen voor Muziek.

Hij is parttimemusicus, dirigeert een aantal koren en is organist in ’s-Graveland en Kortenhoef en cantor-organist in de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Soest-Baarn. Verder is hij actief als componist, arrangeur en tekstschrijver.

Op het Hinsz Compositieconcours 2007 in Kampen won Haasma de tweede prijs met zijn compositie ”Beresjiet, een muzikale mythe”. In 2013 was hij op hetzelfde concours finalist met de compositie ”Ne Memineritis”.

Jaap Zwart speelt op het vierklaviers Vermeulen/Ademaorgel in de Sint-Lambertusbasiliek in Hengelo onder andere de compositie ”Beresjiet”. Daarnaast klinken er psalmencomposities van Haaksma.

Beresjiet – Orgelwerken van Johan Haaksma; uitgave in eigen beheer; prijs onbekend

God, uw pad was door de golven (Psalm 77)

Danspsalm