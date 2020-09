Gerben Budding speelt vijf eeuwen Nederlandse orgelmuziek

Gerben Budding heeft vorige week zaterdag de 6-cd-box ”Vijf eeuwen Nederlandse orgelmuziek” gepresenteerd.

De organist van de Goudse Sint-Janskerk speelde de presentatie op het symfonische Pels & Van Leeuwenorgel (2014) in de Sint-Pieterskerk in het Belgische Tielt. Daar nam Budding een deel van de productie op.

Op de zes cd’s speelt Budding werken van Nederlandse componisten uit de 16e tot en met de 21e eeuw. Zo klinkt er muziek van onder anderen Steenwick, Sweelinck, Speuy, Van Noordt, Lustig, Hurlebusch, Pool, Brunnenmüller, Lootens, Ruppe, De Lange, Hol, Van Eijken, Jan Zwart, Nieland en Bonefaas.

Behalve in Tielt zijn de cd’s opgenomen in de Grote Kerk van Wijk bij Duurstede (Kiespenningorgel), de Tuindorpkerk in Utrecht (Ruprechtorgel) en de Grote Kerk in Gorinchem (Bätz/Witteorgel).

Vijf eeuwen Nederlandse orgelmuziek – Gerben Budding; Landgoed Gerianna (LG-Organ Classics 202009051-6); 6-cd; € 60,-; meer informatie: www.landgoedgerianna.nl

Brabanschen ronden dans (Susanne van Soldt Manuscript) - Wijk bij Duurstede

Psalm 42 Als een Hardt ghejaeght (Henderick Speuy) - Wijk bij Duurstede

Fantaisie in a kleine terts, opus 1 nr. 5 (J. W. Lustig) - Utrecht

Psalm 24 (Quirinus van Blankenburg) - Utrecht

”Wachet auf, ruft uns die Stimme” (Henk Klop) - Gorinchem