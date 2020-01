Gerard de Wit brengt eigen psalmcomposities

Gerard de Wit maakte opnieuw een cd met eigen composities voor koor en orgel.

De musicus uit Zwijndrecht speelt zijn orgelbewerkingen op het Hinszorgel in de Bovenkerk in Kampen. De vocale composities bij elke psalm worden vertolkt door het Dutch Baroque Vocal Consort. Deze opnamen zijn gemaakt in de Oude Kerk in Zwijndrecht.

Muzikale medewerking verlenen Harjo Neutkens (luit), Anne-Linde Visser (cello) en Johanneke de Wit (blokfluit, regaal).

’t Voorbedachte lied – Psalmcomposities voor koor en orgel, Volume 4 – Gerard de Wit; Dutch Baroque Records; € 18,95; bestellen: dutchbaroquerecords.nl

Orgelcompositie Psalm 21

Psalm 21:1 Koraalmotet "O HEER, de koning is verheugd"

Psalm 47:1 Koraalcanon "Juicht, o volken, juicht"