Familie Den Hoedt op orgel en fluit

Broer en zus Johan den Hoedt en Jeanette Jelier-den Hoedt brachten een tweede cd uit onder de titel ”Familiar with Music”.

Johan den Hoedt speelt orgel, Jeanette Jelier-den Hoedt speelt dwarsfluit.

Ze spelen muziek van onder anderen Bach, Couperin, Vinci, Guilain, Mendelssohn, Fauré, Wammes, Post en Keijzer. De cd is opgenomen in de St.-Nikolauskirche in het Duitse Walbeck.

Familiair with Music II – Johan den Hoedt (orgel), Jeanette Jelier-den Hoedt (fluit); Crealogic-Music (190004); € 15,-; bestellen: www.crealogic-music.nl

Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 659 (J.S. Bach)

Menuet-Badinerie, uit: Suite 2 in B-Moll, BWV 1067 (J.S. Bach)